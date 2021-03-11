شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» بالرياض تحذر من جماعة الإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءات توجيهية (عن بعد)، في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مستهدفة منسوبي المراكز الإشرافية بمدينة الرياض وهيئتي محافظة الدرعية ومركز عرقة، قدمها مرشدو التوعية بالفرع.

ونوهت اللقاءات ببيان هيئة كبار العلماء في تجريم هذه الجماعة، وبيان المآخذ الشرعية عليها، والتحذير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيم والبيعة، وما تفرع عنها كـ«السرورية والقاعدة وداعش» وغيرها.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، ونشر قيم الانتماء واللحمة الوطنية، مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.