«الصحة» تحذر من «مفهوم خاطئ» بشأن مستوى المناعة بعد أخذ لقاح كورونا

قال الدكتور محمد العبدالعالي، إن البعض لديهم مفهوم خاطئ بشأن أخذ لقاحات كورونا.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أنه يجب الانتباه إلى نقطة مهمة؛ لأن الظن بأن الشخص بعد أخذه اللقاح تكون لديه مناعة كافية ليمارس كل شيء من دون الاحترازات، خطأ شنيع ويجب أن نحذر منه.

وتابع: أن المناعة تبدأ منذ أخذ اللقاح تبدأ الارتفاع بالساعات والأيام والأسابيع؛ لتصل إلى مستوى عالٍ يكون الإنسان بحالة أمان.

وإجمالًا أعلنت الوزارة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 381348، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371850، وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6551 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و267 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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