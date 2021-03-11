«الأمن العام» يطلق خدمة «مواعيد الشرطة» لتنظم استقبال المستفيدين

أطلق الأمن العام خدمة «مواعيد الشرطة»، من خلال منصة «أبشر»، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرطة بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة «مواعيد الشرطة»، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

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