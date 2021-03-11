الرياض في المقدمة.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 164 حالة، والمنطقة الشرقية بتسجيل 66، وسجلت مكة المكرمة 48 حالة، والحدود الشمالية 30 والمدينة المنورة 29 حالة.

وسجلت منطقة القصيم 15، وحائل 10، وسجلت مناطق عسير والجوف وجازان 7 حالات لكل منها، وسجلت نجران 3، وسجلت منطقتا تبوك والباحة حالتين لكل منهما.

وإجمالا أعلنت الوزارة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 381348، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371850، وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6551 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و267 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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