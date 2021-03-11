معادلة شهادة للطلاب المبتعثين.. «التعليم» تحدد خطوات الاستفادة من الخدمة

كشفت وزارة التعليم طريقة وآلية الاستفادة من خدمة معادلة شهادة للطلاب المبتعثين، مؤكدةً أن الوقت المُتوقَّع لإغلاق الطلب هو 5 أيام عمل.

وأشارت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تتيح إمكانية معادلة الشهادات العلمية للطلاب الحاصلين على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة المتطلبات والاشتراطات الضرورية اللازم توافرها من مقدم طلب الحصول على الخدمة ليستفيد منها.

وتختلف متطلبات معادلة الشهادات العلمية الدرجة الأولى عن اشتراطات متطلبات معادلة الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير)، وتتمثل هذه المتطلبات في التالي:

– ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على الدراسة بالخارج من وزارة التعليم لمن يدرس على حسابه الخاص، على ألا تشكل هذه الموافقة التزامًا من الوزارة بالمعادلة بعد التخرج.

– وجود المؤسسة والبرنامج الذي تخرَّج فيه طالب المعادلة، ضمن قائمة الجامعات والبرامج الموصى بها من قبل الوزارة. وفي حالة الشهادات التعليمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية غير مدرجة في قوائم المؤسسات التعليمية الموصى بها؛ ينظر في كل حالة على حدة وفقًا لأسس التوصية بمؤسسات التعليم العالي غير السعودية التي تطبقها لجنة شؤون مؤسسات التعليم العالي غير السعودية.

– أن تكون الشهادة السابقة صادرة من المملكة أو معادلة من قبل اللجنة.

– ضرورة أن يدرس الطالب في جامعات أو كليات موصى بها أو مقبولة لدى اللجنة، ما لا يقل عن 75% من متطلبات الدرجة.

– ضرورة إكمال الطالب المتنقل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى على الأقل 25% من متطلبات التخرج في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة.

– الأصل أن تتم الدراسة بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة. ويجوز أن يتفرغ الطالب جزئيًّا خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه القواعد لكل مرحلة دراسية. ويُعتبَر شرط الإقامة محققًا للطلبة المبتعثين بوجود تقرير من الملحق الثقافي في بلد الدراسة يفيد بذلك.

– يشترط لمعادلة أي شهادة أن تكون الوثائق مصدقة من الملحق الثقافي السعودي في البلد الذي صدرت منه الشهادة أو من السفارة السعودية، وأقرب ملحق ثقافي سعودي إذا لم يوجد ملحق ثقافي سعودي في ذلك البلد.

– الأصل أن تتم معادلة الشهادة الجامعية غير السعودية بمثيلاتها في المملكة، إلا أنه يجوز في بعض الحالات التي لم تستوفِ الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه اللائحة لمتطلبات الدرجة؛ أن تكون المعادلة بالدرجة التي تسبقها وتستوفي متطلباتها.

وبينت وزارة التعليم، آلية وإجراءات التقديم للاستفادة من خدمة معادلة شهادة للطلاب المبتعثين؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

–تسجيل الدخول على بوابة معادلة الشهادات من خلال الرابط:

– من الصفحة الرئيسية يتم اختيار الدرجة العلمية التي يرغب طلب معادلة لها.

– وقراءة الشروط العامة ثم الموافقة عليها من خلال الضغط على مربع «أوافق على الشروط والتعليمات».

– الضغط على زر «التالي» للانتقال بين الخطوات.

– إدخال الحقول الخاصة ببيانات الشهادة.

– إدخال الحقول الخاصة بالساعات المحولة في حال وجودها من خلال الضغط على زر «إضافة».

– إدخال الحقول الخاصة بالدرجات العلمية السابقة من خلال الضغط على زر «إضافة».

– إرفاق المرفقات المطلوبة مثل الهوية الوطنية، وجواز السفر، والشهادة المراد معادلتها، وكشف الدرجات.

– تأكيد مراجعة الوثائق والتأكد من دقتها ووضوحها وإرسال الطلب وستظهر نافذة تحتوي على رقم الطلب.

– يمكن متابعة سير الطلب من خلال الصفحة الرئيسية «متابعة الطلبات».



وكشفت الوزارة أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا، يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة؛ وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين «تواصل». ويمكن الوصول إليه بشكل مباشر؛ وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب، بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال. ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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