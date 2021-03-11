الأميرة فهدة بنت سعود.. أول عضو فخري منتخب للجمعية الفيصلية بجدة

عقدت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، اجتماع الجمعية العمومية للعام 2021م لانتخاب مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز، وبحضور عضوات الجمعية العمومية، وذلك بمقر مركز التوحد الأول بجدة، وتحت إشراف ممثلات مركز التنمية الاجتماعية بجدة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

وافتتحت الأميرة فهدة بنت سعود أعمال الاجتماع بكلمة عبرت خلالها عن استحسانها بمرور الجمعية بمرحلة جديدة من العمل بمجلس إدارة جديد تم انتخابه وفق الكفاءة والخبرات في العمل الخيري بمشاركة نخبة من العضوات السابقات الـلاتي وضعن بصمة مميزة في هذا المجال وتعددت أدوراهن في المساهمة ودعم تقدم مسيرة عمل الجمعية.

وتمنت للعضوات الجديدات في مجلس إدارة الجمعية كل التوفيق والنجاح لتحقيق إستراتيجية الجمعية للأربع سنوات المقبلة؛ حيث شاركن في وضع أهدافها وخططها وبرامجها لمدة تزيد على الست شهور.

وأعلنت الأميرة فهدة بنت سعود، عن استقالتها وذلك بعد مضي ما يقارب 30 عامًا وعدم الترشح للمجلس القادم لوجود التزامات عملية لديها في المجال التطوعي وخاصة في جمعية سليسلة التعاونية؛ لأنها جمعية حديثة تحتاج الى التفرغ وبناء كيانها بشكل مؤسسي قوي ودعم استحداث برامجها وأنشطتها في زمن يعاني من ضعف الاقتصاد وهو الأمر الذي يتطلب منها العمل مع مجلس إدارتها على العديد من المهام لإنجاحها.

وشكرت في ختام حديثها منسوبات الجمعية الفيصلية من عضوات عاملات ومنتسبات والفريق التنفيذي للجمعية والذي عمل معها طيلة هذه السنوات، كما شكرت وزارة الموارد البشرية ومنسوبيها من الرجال والنساء على ما يقدمونه من دعم وتحفيز للجمعيات والمتطوعين والمانحين والشركاء.

وتم خلال الاجتماع إعلان أسماء المنتخبين في عضويه مجلس إدارة الجمعية الجديد للفترة الحالية وهم: «خيرية رحيمي- أميمة مغربي - د فاطمة فارسي – د سعاد بن عفيف – د مريم الصبان – د عبلة بخاري - أماني مظهر - عبير جليدان – د ندى العولقي – د لينا بن صديق – د هلا السقاف – د سهى علاوي – د لنا شناوي» .

وبعد تصويت عضوات الجمعية العمومية بالإجماع تم منح أول عضوية فخرية من الجمعية الفيصلية للأميرة فهدة بنت سعود، نظير مساهمته المادية أو المعنوية ودورها الريادي في تعزيز مكانة الجمعية الفيصلية محليًا وعربيًا .

كما جرى في ختام الاجتماع عقدت جلسة خاصة لمجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية لانتخاب الرئيسة والنائبة والمشرف المالي، وتم التصويت بالإجماع لانتخاب خيرية رحيمي رئيسة للجمعية الفيصلية، وأميمة محمد على مغربي نائبة للرئيسة، وفاطمة محمد على فارسي المشرف المالي وأمينة الصندوق، على أن يعقد أول مجلس إدارة في نهاية شهر مارس لتوزيع الأدوار والمناصب الرسمية على بقية عضوات المجلس المنتخبات، تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

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