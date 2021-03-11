قوات أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بالحدود الشمالية

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا إلى مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، عن هبوب رياح نشطة وغبار وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وذكرت أمن الطرق، عبر تويتر، أنها تود التنويه بأن منطقة الحدود الشمالية تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية؛ «لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة».

ومن المتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة، يومي الجمعة والسبت، عواصف ترابية، وفقًا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد»: مسار العاصفة الترابية يشمل 7 مناطق الجمعة والسبت