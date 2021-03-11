«المرور» يحذر قادة المركبات من آثار الأدوية ومخاطر أكتاف الطرق

وجه المرور السعودي، نصيحة لقائدي المركبات، بالتأكد من الآثار الجانبية للأدوية خاصة التي تسبب النعاس، قبل قيادة السيارة.

وذكر المرور (عبر حسابه بموقع تويتر)، أن رمي الأجسام خارج المركبة يعد سلوكًا مخالفًا لنظام المرور، مطالبًا بإعطاء الطريق حقه، موضحًا أن المحافظة على نظافة البيئة دليل رقي وتحضر.

كما حذر المرور من مخاطر تجاوز أكتاف الطرق، مشيرًا إلى أنه يتسبب بالكثير من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

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