بالفيديو.. ممرضة تعيد مريضًا مجهولَ الهوية إلى أسرته بجدة باستخدام الإشارة

تمكَّنت الممرضة داليا أحمد عبدالله بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، مستخدمةً الإشارة، من إعادة مريض إلى ذويه بعد 12 يومًا من غيابه، إثر حادث مروري تسبب في فقدانه القدرة على التواصل.

ونشرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر تويتر، فيديو روت فيه الممرضة أن المريض كان مجهول الهوية لفترة تزيد عن الشهر، بعد قدومه إثر حادث مروري، مضيفةً أنه لم يتمكن أحد من معرفة أهله أو رقم هاتف لأسرته؛ بسبب وجود أنابيب برئته، وعدم قدرته على الكلام نتيجة الحادث.

وأوضحت أنها استخدمت لغة الإشارة لمعرفة رقم هاتف لأسرة المريض، وكان يهز رأسه عند الرقم الصحيح، حتى توصَّلت بهذه الطريقة إلى رقم هاتف والده.

وأشارت الممرضة إلى أن المريض كان سعيدًا بالتوصل إلى رقم هاتف والده، وكان قلبه ينبض من السعادة.

داليا.. ممرضة سعودية #نفخر_بها تمكنت بلغة الإشارة من إعادة مريض إلى ذويه بعد 12 يوماً من غيابه إثر حادث مروري تسبب في فقدانه القدرة على التواصل



تعرفوا على القصة في #نفخر_بكم pic.twitter.com/dVIKCWCXBz — هيئة التخصصات الصحية (@SchsOrg) March 11, 2021

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