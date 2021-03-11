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بالفيديو.. ممرضة تعيد مريضًا مجهولَ الهوية إلى أسرته بجدة باستخدام الإشارة

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الرياض - محمد عبدالله - لعدم قدرته على الكلام بسبب حادث مروري

تمكَّنت الممرضة داليا أحمد عبدالله بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، مستخدمةً الإشارة، من إعادة مريض إلى ذويه بعد 12 يومًا من غيابه، إثر حادث مروري تسبب في فقدانه القدرة على التواصل.

ونشرت الهيئة للتخصصات الصحية، عبر تويتر، فيديو روت فيه الممرضة أن المريض كان مجهول الهوية لفترة تزيد عن الشهر، بعد قدومه إثر حادث مروري، مضيفةً أنه لم يتمكن أحد من معرفة أهله أو رقم هاتف لأسرته؛ بسبب وجود أنابيب برئته، وعدم قدرته على الكلام نتيجة الحادث.

وأوضحت أنها استخدمت لغة الإشارة لمعرفة رقم هاتف لأسرة المريض، وكان يهز رأسه عند الرقم الصحيح، حتى توصَّلت بهذه الطريقة إلى رقم هاتف والده.

وأشارت الممرضة إلى أن المريض كان سعيدًا بالتوصل إلى رقم هاتف والده، وكان قلبه ينبض من السعادة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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