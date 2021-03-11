السعودية | إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 9 دقائق - 4:26 مساءً, 11 مارس 2021 م
المناطق - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة ( رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) رجال.
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.