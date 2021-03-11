السعودية | إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة ( رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.