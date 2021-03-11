بومبيو: لا جدال في أن الحوثيين إرهابيون

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

اعتبر وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس جو بايدن تنتهج أسلوباً خاطئاً في محاولة «استرضاء» إيران، معتبراً أن هذا النهج يرسل إشارات خاطئة إلى طهران وتوابعها، ومحذراً من أن القادة الإيرانيين يدركون تماماً كيف يستغلون الضعف الأميركي.



وانتقد بومبيو في حوار مُسجل مع صحيفة «عرب نيوز» السعودية إلغاء الإدارة الحالية لتصنيف سلفها (إدارة الرئيس ترمب) الحوثيين كجماعة إرهابية. وقال: «لا أحد يجادل في أن الحوثيين إرهابيون، ولا أحد يجادل في أن الإيرانيين يؤمنون لهم الغطاء».

وحول حجة إن ذلك التصنيف كان يحد من قدرة المجتمع الدولي على توصيل المساعدات، علق وزير الخارجية الأميركي السابق: «إنني أتفهم المخاوف التي تساور العالم إزاء التحديات الإنسانية داخل اليمن. في الواقع، أنفقت إدارة ترمب قدراً كبيراً من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وأقنعنا السعوديين والإماراتيين بأن يحذوا حذونا، للتأكد من ألا يعاني المدنيون في اليمن من المجاعة... لكن الأشخاص الذين كانوا يمنعون وصول المساعدات العالمية إلى أولئك الذين يحتاجونها بالفعل هم في الواقع الحوثيون».

واعتبر بومبيو أن السعودية تشكل «شريكاً أمنياً مهماً» للولايات المتحدة، مبيناً أن نجاح واشنطن في إدراك ذلك يساعدها على خفض عدد المجندين والمجندات الأميركيين المنتشرين في الشرق الأوسط حيث يواجهون المخاطر.

وأضاف لـ«عرب نيوز»: «يبدأ الأمر دائماً بالتزام، التزام دبلوماسي والتزام من الرئيس الأميركي يقول فيه إننا نفهم أن للمملكة العربية السعودية الحق في الدفاع عن نفسها عندما يتم إطلاق صواريخ على بلدكم»، متابعاً بالقول: «إن حرمان السعودية من القدرة على الدفاع عن نفسها هو جنون، ومع ذلك يبدو أن هذا هو الاتجاه الذي تتخذه هذه الإدارة»