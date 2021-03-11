شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة حوّلت منزلاً لمعمل إنتاج أغذية مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمساندة من الجهات الأمنية من ضبط أكثر من 700 كجم من المواد الغذائية المغشوشة في منزل سكني لأحد المقيمين تم تحويله إلى معمل لإنتاج المواد الغذائية بطريقة غير نظامية ودون ترخيص، إضافة لوجود شبهة تستر تجاري.

وصادرت الفرق الرقابية للوزارة المنتجات والأدوات المستخدمة في إنتاج وتغليف المواد الغذائية، وتزوير تواريخ انتهاء الصلاحية.

كما تمت إحالة العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.