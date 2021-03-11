شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحد الحرابة لـ 5 دواعش لقيامهم بأعمال إرهابيه من بينها استهداف العميد كتاب العتيبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً ، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً ، وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة ، ومن أبرزها: حادثة الاعتداء على رجل الأمن (العميد كتاب العتيبي يرحمه الله) وترصده واغتياله ، وحوادث الاعتداء على رجال أمن آخرين بإستهدافهم وقتلهم .