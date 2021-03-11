شاهد الفيديو .. خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر أبشر أفراد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أتاحت المديرية العامة للجوازات تحت إشراف وزارة الداخلية خدمة هوية مقيم الرقمية في تطبيق أبشر أفراد، حيث وفرت عبر التطبيق نسخة رقمية من هوية مقيم وقابلة لاستعراضها في أي وقت وبدون الحاجة للاتصال بالإنترنت بعد تحميلها في أول مرة.

كما ستكون هذه الهوية كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى أي جهة أمنية في حال عدم حمل الأصل المطبوع من الهوية.

المستفيدون من هوية مقيم الرقمية

جميع المقيمين في المملكة من غير السعوديين، أصحاب الإقامة السارية الصلاحية.

خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية:

تحميل تطبيق “ أبشر أفراد “.

“. تسجيل الدخول لحسابك في “أبشر أفراد”.

اختيار “خدماتي”.

اختيار “تحميل الهوية الرقمية”.

ثم النقر على “تحميل هوية مقيم” أسفل الصفحة.

مزايا هوية مقيم الرقمية

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات،النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أوضح في وقت سابق أن الهوية الرقمية الخاصة للمقيم، هي خدمة رقمية دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية.

وأضاف النقيب العتيبي أن هوية مقيم الرقمية تأتي أسوة بهوية متابعات الخليج 365 الرقمية التي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وأضاف النقيب ناصر بن مسلط العتيبي أن المقيم له الحرية المطلقة في البقاء بالهوية المطبوعة أو التحويل للهوية الرقمية، حيث يمكنه الدخول عبر أبشر أفراد وتحميلها. وعن مزايا الهوية الرقمية أوضح العتيبي أنها تسهل عملية التحقق من الهوية للشخص الذي قوم بتحميلها.

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