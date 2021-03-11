الشؤون الإسلامية تغلق 11 مسجدًا مؤقتًا بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في ثماني مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يوماً 263 مسجداً تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات الاحترازية

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أربع في المنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة حائل بمعدل إصابة في كل مسجد.

فتح المساجد بعد التعقيم

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد اثنين منها بمنطقة الرياض، واثنين بالمنطقة الشرقية، واثنين بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

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