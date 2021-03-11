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الأمن العام يطلق خدمة مواعيد الشرطة عبر أبشر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

الأمن العام يطلق خدمة مواعيد الشرطة عبر أبشر

بهدف تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط

متابعات الخليج 365 - واس


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أطلق الأمن العام خدمة “مواعيد الشرطة”، من خلال منصة “أبشر“، التي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد – 19”.

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة “مواعيد الشرطة”، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع و اختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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