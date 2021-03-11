أمير الجوف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى ‏صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير الجوف اليوم، في مركز اللقاح بمقر مركز المعارض بمدينة سكاكا الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة .

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ممثله بجهود أبطال الصحة الذين قدموا مثالاً مشرفاً للتضحيات من أجل منع انتشار فايروس كورونا .



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