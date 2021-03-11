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شكرا لقرائتكم أمير الجوف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11
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أمير الجوف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير الجوف اليوم، في مركز اللقاح بمقر مركز المعارض بمدينة سكاكا الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة .
ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ممثله بجهود أبطال الصحة الذين قدموا مثالاً مشرفاً للتضحيات من أجل منع انتشار فايروس كورونا .
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