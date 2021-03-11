شكرا لقرائتكم كازاخستان والفلبين تدينان الهجمات الحوثية على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11
اسمع الخبر
كازاخستان والفلبين تدينان الهجمات الحوثية على السعودية
تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام
متابعات الخليج 365 - واس
اسمع الخبر
أدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.
تنديد ورفض:
وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة .
شارك الخبر
شارك الخبر