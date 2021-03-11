توصية من غرفة جازان بتوعية القطاعات التجارية والربحية بأهمية أمن المعلومات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - جازان

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أوصت لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة جازان إلى توعية القطاعات التجارية والربحية بأهمية أمن المعلومات والأمن السيبراني، والعمل على تفعيل التوعية بمحور التستر التجاري وأمن المعلومات، والتوعية بأهمية أنظمة الحماية المحاسبية.

معوقات:

وقال رئيس اللجنة خالد الصائغ إن هناك معوقات تواجه قطاع الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لعدم توفر شركات كبرى تعمل في مجال التقنية والحوسبة، مشيرًا إلى تفعيل دور اللجنة واستقطاب الخبراء في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وأمن المعلومات وأنظمة الحماية.

وأشار الصايغ إلى أن نسبة انتشار مستخدمي الانترنت في جازان للفئات العمرية ما بين 10 إلى 70 عام تجاوزت 83.7%، موضحًا أن هناك مؤثرات كبيرة في الأسواق والبقاء يتطلب تعزيز الاستدامة والتي بدورها في عصر السرعة تحتاج إلى تعزيز قوة المنشأة من خلال تبني مزيج من التوجهات سواء التحول الرقمي والمرونة وثقافة ومواكبة التغيير وتطوير تجارب العملاء وحماية أنظمتهم المالية والمحاسبية وأيضًا أمن المعلومات للقطاع التجاري وكشف التستر.

توصيات:

وأوصت اللجنة في ختام اللقاء بالتأكيد على إقامة ورش العمل وبرامج التوعية بأهمية أنظمة المراقبة وأمن المعلومات والأمن السيبراني.



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