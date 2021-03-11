حد الحرابة على 5 دواعش متهمين بأعمال إرهابية في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكماً ابتدائياً بحق 5 متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 45 متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعًا.

اغتيال العميد العتيبي:

وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: حادثة الاعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي (يرحمه الله) وترصده واغتياله، بحسب العربية.

كما كان من بين جرائمهم حوادث الاعتداء على رجال أمن آخرين باستهدافهم وقتلهم.

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