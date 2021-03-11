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«الأمن العام» يطلق «مواعيد الشرطة»

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جدة - خالد شويل - أطلق «الأمن العام» خدمة «مواعيد الشرطة» من خلال منصة أبشر والتي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة، حيث تهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق وفق أعلى معايير الجودة وتحقيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابيرة الوقائية من فايروس .

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة «مواعيد الشرطة» تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء المعاملات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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