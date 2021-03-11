شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يطلق «مواعيد الشرطة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق «الأمن العام» خدمة «مواعيد الشرطة» من خلال منصة أبشر والتي تتيح للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة، حيث تهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين لمراكز الشرط في مختلف المناطق وفق أعلى معايير الجودة وتحقيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابيرة الوقائية من فايروس كورونا.

ويمكن للمستفيدين من خلال خدمة «مواعيد الشرطة» تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء المعاملات.