شكرا لقرائتكم خبر عن حد الحرابة بحق 5 دواعش قتلوا ضابط أمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق 5 متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من 45 متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً. وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: حادثة الاعتداء على رجل الأمن العميد كتاب العتيبي (يرحمه الله) وترصده واغتياله، وحوادث الاعتداء على رجال أمن آخرين باستهدافهم وقتلهم.