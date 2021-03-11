وزارة الصحة: لقاح كورونا يخفض معدل الوفيات بنسبة 84%

قالت وزارة الصحة إن لقاح فيروس كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًا يصل إلى 84%.

وذكر حساب «عش بصحة» (التابع للوزارة عبر تويتر)، أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.

يتحقق هذا بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح، ويصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة إمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة.

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