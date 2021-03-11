3 شروط لتغيير صورة الهوية الوطنية.. وتعديل وإلغاء موعد بدل فاقد «ممنوع»

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إنه لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد إصدار بطاقة بدل تالف، مشيرة إلى ثلاثة شروط لتغيير صورة الهوية الوطنية.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية عبر موقع تويتر أنه «لا يمكن تعديل أو إلغاء موعد بدل فاقد».

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار من مواطن قال فيه إن لديه موعدًا بأحوال مكة لإصدار بدل فاقد، ويريد إلغاء الموعد، فهل يمكن له ذلك؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية.

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