فيديو يرصد المسار المتوقع للعاصفة الترابية التي تتأثر بها 12 منطقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، المسار المتوقع للعاصفة الترابية يومي الجمعة والسبت على معظم مناطق بالمملكة، وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: المسار المتوقع للعاصفة الترابية- بمشيئة الله- يومي الجمعة والسبت على تبوك والجوف والحدود الشمالية وتنتقل لحائل والقصيم والرياض والشرقية.. تتأثر أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومن ثم تنتقل من جنوب منطقة الرياض إلى نجران وعسير والباحة.

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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