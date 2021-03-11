«الأرصاد»: مسار العاصفة الترابية يشمل 7 مناطق الجمعة والسبت

توقع المركز الوطني للأرصاد، مسار العاصفة الترابية التي تشمل بعض المناطق، يومي الجمعة والسبت القادمين.

وذكر المركز أن مسار العاصفة الترابية يشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية، ثم تنتقل إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية.

وأشارت الأرصاد، إلى تأثر أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم تنتقل العاصفة من جنوب منطقة الرياض إلى نجران وعسير والباحة.

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