تنفيذ القصاص في محمد الشهراني قاتل وجدان شراحيلي وزوجها بالرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض؛ وذلك بعدما أقدم محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية) وزوجها مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية)؛ وذلك بإطلاق النار عليهما؛ ما أدى إلى وفاتهما؛ وذلك بسبب خلاف بينهم.

وتمكَّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وفيما تمَّ تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن جابر بن محمد الشهراني، اليوم الخميس، بالرياض؛ فقد أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.