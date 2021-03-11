3 حالات تنقل عمال المنشآت دون موافقة صاحب العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 3 حالات يمكن من خلالهم نقل العامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل أقدر أستطيع نقل العامل بدون الرجوع إلي كفيله؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.. ولا يمكن نقل عامل وافد لديه معاملة رخصة عمل قيد السداد».

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