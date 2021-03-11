التأمينات: يمكن طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التذكير بإمكانية طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق (تأميناتي).

وأشارت التأمينات (عبر موقع تويتر)، إلى أن تحميل التطبيق على أجهزة أبل يكون من خلال الرابط:

وأن تحميله على أجهزة أندرويد، يكون من خلال الرابط:

وأوضحت التأمينات أن الشهادة الإلكترونية تشمل: شهادة التزام تحويل مستحقات، وشهادة مفصلة بمقدار المعاش، وشهادة بمقدار إجمالي المعاش (عربي – إنجليزي).

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