أمانة جدة تغلق 102 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة 4385 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 102 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 145 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمنت الأمانة دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.