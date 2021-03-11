«الربيعان» يوضح أسباب وخصائص وتوقيت المنخفضات «الخماسينية»

أوضح المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، خصائص وأسباب «الخماسينية» التي تهب عادة في فترة الربيع (مارس وأبريل ومايو)، موضحًا أن وقت هبوبها ما بين خمسين يومًا إلى سبعين يوما لذلك سُمّيت «خماسينية».

وقال الربيعان، عبر تويتر، إنها عبارة عن منخفضات سطحية تنشأ شمال الصحراء الكبرى نواحي وسط الجزائر ووسط ليبيا ووسط مصر، والسبب في نشأتها هو ارتفاع الحرارة بالصحراء الكبرى فينخفض الضغط في بؤرة معينة من الصحراء، فتأتيها الرياح من كل مكان وتبدأ بالدوران عكس عقارب الساعة حول هذه البؤرة، ثم تزحف هذه المنخفضات بغبارها ناحية الشرق.

وحول الفرق بين المنخفضات الخماسينية والمنخفضات العلوية التي تؤثر علينا بالشتاء: قال الربيعان، إنها هي نفسها ولا فرق بينها، والذي حصل أن المنخفضات العلوية تتكون تحتها منخفضات سطحية في الشتاء بدون غبار؛ لأنها تتكون في البحر؛ لكن في الربيع يتكون المنخفض السطحي جنوب شرقها ناحية الصحراء بسبب حرارة الصحراء.

وأوضح أن المنخفضات الخماسينية تتوقف من منتصف شهر مايو تقريبا؛ لأن الوقود المُشغّل لها وهي المنخفضات العلوية الباردة تتوقف أيضا.

يُذكر أنه من المتوقع تعرض مناطق المملكة، إلى موجة غبارية يومي الجمعة والسبت.

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