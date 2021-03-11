وزارة الدفاع توصي بأخذ لقاح كورونا: «لا توجد موانع من التطعيم»

أوضحت وزارة الدفاع أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، موصية الجميع بأخذ اللقاح حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

نشرت وزارة الدفاع- عبر تويتر- إنفوجرافا بيّنت من خلاله أن الحساسية المفرطة من الأدوية والأكل ليست مانعًا من أخذ اللقاح.

وقالت إن الإصابة بالربو ليست من موانع اللقاح، بل على العكس ينصح بأخذ اللقاح في أقرب فرصة لهذه الفئة.

كما أوضحت أن زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان، لا تمنع من أخذ اللقاح، وينصح باستشارة الطبيب لتحديد الموعد المناسب لأخذ اللقاح.

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