بعد تنبيه الأرصاد.. وزارة الصحة توجه نصائح للوقاية من أضرار الغبار

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من الموجة الترابية، المتوقع تعرض بعض المناطق لها يومي الجمعة والسبت وفقًا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد.

وذكرت صحة الرياض أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وأشارت إلى أن طرق الوقاية من الغبار تتضمن:

ـ الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

ـ تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى.

ـ الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار.

ووجهت وزارة الصحة عدة تنبيهات لمرضى الربو، تضمنت التالي:

ـ الحرص على حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية.

ـ الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه من قبل الطبيب.

ـ التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع مسار العاصفة الترابية يويم الجمعة والسبت، موضحا أنها تشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية، ثم نتنقل إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية.

وأشارت الأرصاد، إلى تأثر أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم تنتقل العاصفة من جنوب منطقة الرياض إلى نجران وعسير والباحة.

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