السعودية اليوم / 14924 طالباً في 800 حلقة لحفظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

بلغ عدد مجموع طلاب حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف 14924 طالباً , فيما بلغ عدد مجموع حلقات القرآن الكريم أكثر من 800 حلقة , وذلك حسب إحصائية نشرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة .

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد حلقات الحُفّاظ 293 حلقة , وحلقات التلقين 50 حلقة , وحلقات المراجعة 40 حلقة , إضافة إلى 16 حلقة مكثفة , و85 حلقة للزوار.

وبيّنت الإحصائية أن عدد حلقات الإجازات 169 حلقة , فيما بلغت حلقات التعليم عن بُعد 77 حلقة , وبلغت حلقات الصم والبكم والمكفوفين 7 حلقات , وحلقات الرسم العثماني 7 حلقات .

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13:39ت م

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