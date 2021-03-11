السعودية اليوم / إجراء 5 عمليات زراعة صمامات خلال يوم واحد في مركز القلب بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

تمكن - بفضل الله - مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إجراء 5 عمليات ناجحة لزراعة صمام أورطي " تافي " عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جراحي، وذلك خلال يوم واحد لـ 5 مرضى.

يُذكر أن مركز القلب بالمدينة المنورة الذي يُعد من المراكز المرجعية المتقدمة منذ تأسيسه قبل 10 أعوام ، أجرى أكثر 400 عملية زراعة للصمامات عن طريق القسطرة .

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13:32ت م

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