

أبوظبي 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,087 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 419,996 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,369 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,677 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 399,803 حالات.

// انتهى //

13:15ت م

0066



أبوظبي 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16وفاة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 419,996 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,369 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,677 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 399,803 حالات.// انتهى //13:15ت م0066

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 2,087 إصابة جديدة بكورونا و16وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.