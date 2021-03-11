السعودية اليوم / وفاة رئيس وزراء الكوت ديفوار



ابيدجان 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا ، عن وفاة رئيس وزرائه حامد باكايوكو عن عمر ناهز 56 عاماً في مستشفى بألمانيا جراء "معاناته من السرطان".

جاء ذلك في بيان تلاه الرئيس وتارا، الليلة الماضية عبر التلفزيون الحكومي "ار ت اي".

وكان باكايوكو الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، قد تولى رئاسة الوزراء سنة 2020 خلفاً لأمادو غون كوليبالي الذي توفي بعد أيام قليلة على عودته من إنهائه فترة علاج ونقاهة استمرت شهرين خارج البلاد.

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13:06ت م

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