السعودية اليوم / إجراء 25 عملية جراحية للأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد بجازان



جيزان 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

نجح بفضل الله أطباء جراحة قسم الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إجراء 25 عملية جراحية للأوعية الدموية وذلك خلال شهر فبراير 2021م.

وبينت صحة جازان أن العمليات اشتملت على 8 حالات جراحات الدوالي والتردد الحراري و6 حالات جراحات تركيب وصلات الغسيل الكلوي و 7 حالات جراحة إنقاذ حياة وترميم, إضافة إلى 4 حالات جراحة إعادة تروية وإنقاذ عضو.

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13:00ت م

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