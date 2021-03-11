السعودية اليوم / تعليم حفر الباطن ينظم ملتقى الطفولة المبكرة والعصر الرقمي



حفر الباطن 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

نظم تعليم حفر الباطن أمس عن بعد ملتقى الطفولة المبكرة والعصر الرقمي، بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين.

وأوضح مدير تعليم محافظة حفر الباطن محمد بن علي القحطاني أن مرحلة الطفولة المبكرة تعد ركيزةٍ أساسية في بناء شخصيةٌ الفرد وتكوّن سماته، عاملاً مؤثراً في مراحل عمره المقبلة.

وأضاف أن الملتقى تناول عبر أوراق العمل : تحليل مقارن للمناهج البديلة لتعليم الطفولة المبكرة، ودور بيئة التعلم في العصر الرقمي وتعزيز المهارات الاجتماعية للأطفال، ودور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة لطفل في ظل العصر الرقمي، إلى جانب الأمن السيبراني لحماية الأطفال من الاستغلال الفكري.

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12:59ت م

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