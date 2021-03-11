السعودية اليوم / 9332 زيارة تنفذها فروع ومكاتب وزارة التجارة بالشرقية لتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية



الدمام 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

نفذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار

وأسفرت الزيارات عن ضبط 579 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.

// انتهى //

12:56ت م

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الدمام 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسنفذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأسفرت الزيارات عن ضبط 579 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.// انتهى //12:56ت م0061

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