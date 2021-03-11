السعودية اليوم / مستشفى الجبر بالأحساء يحصل على اعتماد "سباهي"



الهفوف 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

حصل مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بالأحساء على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ وذلك بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بهدف إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى، وتقييم حالاتهم، والتحكم في العدوى.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن الجهود التي يبذلها تجمع الأحساء الصحي لتحسين خدمات مرافقه الصحية وتجويدها واستثمار كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستويات الأداء.

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12:50ت م

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