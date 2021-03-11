السعودية اليوم / روسيا تسجّل 9270 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9270 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 4360823 إصابة و90734 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 14006 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3959533 حالة.

// انتهى //

12:16ت م

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موسكو 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و459 وفاة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 4360823 إصابة و90734 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 14006 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3959533 حالة.// انتهى //12:16ت م0055

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