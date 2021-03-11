شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنة وزوجها بالرصاص في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض ، وقالت البيان لها :أقدم محمد بن جابر بن محمد الشهراني (سعودي الجنسية) على قتل كل من / وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية) وزوجها / مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم.

وأضاف : بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / محمد بن جابر بن محمد الشهراني اليوم الخميس 27 / 7 / 1442هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض .