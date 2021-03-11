الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

رياح وأتربة على حائل حتى السادسة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

‏ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة ‏مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

رياح وأتربة:

كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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