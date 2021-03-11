ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 68.32 دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب صدور تقرير أوبك الشهري لمستويات الإنتاج عن فبراير، رغم الارتفاع الحاد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

برنت اليوم:

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 68.32 دولار للبرميل.

خام نايمكس:

وكذلك صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% مسجلة 64.87 دولار للبرميل.



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