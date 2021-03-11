شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات يسعفها هلال الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف صباح اليوم (الخميس)، 5 إصابات ناتجة عن حادثة تصادم وقعت بالقرب من صوامع الغلال غرب مدينة سكاكا.

وفي التفاصيل التي أوضحها المتحدث باسم الهلال الأحمر بالجوف حمدان الضويحي أنه ورد بلاغ من عمليات الدوريات الأمنية في تمام الساعة 06:40 على رقم الطوارئ 997 عن وقوع حادثة في الطريق الزراعي المقابل للصوامع، نتج عنها 3 إصابات متفاوتة الخطورة.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية، وتبين لها بعد الوصول للموقع وفرز الحالات وجود 5 إصابات بينها 4 إصابات حرجة وحالة واحدة مستقرة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية لهم بالموقع ومن ثم نقلهم جميعاً لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

يذكر أن الحادثة حظيت بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي منذ وقوعها وحتى تسليم آخر حالة للطوارئ بعد تقديم الخدمات الإسعافية كافة للمصابين من قبل الفرق الإسعافية المشاركة.