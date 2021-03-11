مطالبات بمنع متحرش المعادي من دخول المملكة

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استنكارا لواقعة التحرش بطفلة المعادي في مصر، التي أثارت الرأي العام في اليومين الماضيين تصدر وسم ” منع المتحرش من دخول السعودية ” قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، على مستوى المملكة.
وطالب آلاف المقيمين عبر الوسم بمنع المتحرش الشهير بـ ” متحرش المعادي ” الذي فضحته كاميرات مراقبة في إحدى العمارات السكنية في مصر خلال تحرشه بطفلة لم تتعد الـ 10 سنوات من عمرها، من دخول المملكة.
واتضح أن المتحرش يعمل في إحدى الشركات المعروفة بالمملكة، حيث تم تداول صورة له في مكان عمله بالشركة، وخلفه شعار الشركة.
وطالب النشطاء، بفصل المتحرش وإلغاء تأشيرة إقامته في المملكة، وعدم عودته إليها، في حال خرج من السجن بمصر.
Source akhbaar24.argaam
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