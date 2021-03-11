الأمير عبدالرحمن بن مساعد: لسنا من جمهوريات الموز.. وأمريكا أكثر احتياجاً للمملكة (فيديو)

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تحدّث الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أمس (الأربعاء)، عن عدة مواضيع تخص الشأن السعودي خارجياً وداخلياً، ومنها تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه المملكة.
وأعرب، في لقاءٍ له مع برنامج “الموقف” على شاشة قناة السعودية، عن استغرابه من تلك التصريحات، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدول قائمة على المصالح وليس على القيم، ومستنكرا فرض قيم معينة لغرض سياسي من إدارة دولة تختلف فيها قيم الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وأكّد أن المملكة لها ثقلها الاقتصادي والسياسي والديني وليست من جمهوريات الموز، فضلاً عن كون الولايات المتحدة هي الأكثر احتياجاً للمملكة وليس العكس، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي يمتلك من القيم ما يجعله في مصاف الدول الكبرى.
Source akhbaar24.argaam
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