عبد الرحمن بن مساعد: إصلاحات ولي العهد لمصلحة المواطن وليست إرضاءً لأحد (فيديو)

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أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أن الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل المواطن، وليست إملاءات من أحد ولا إرضاء لآخر.

وأوضح، خلال حديثه أمس (الأربعاء) لبرنامج الموقف على قناة السعودية، أن الإصلاحات بدأت قبل 4 أعوام، وقبل دخول الإدارة الأمريكية الحالية البيت الأبيض، وأن هدفها معالجة الأخطاء، ومصلحة المجتمع، ووفق قيمه وعاداته وتقاليده.

وأشار إلى أن الأمير محمد نزع العادات التي ليست من الدين، مثل قيادة المرأة للسيارة، لأن منعها كان عادة مجتمعية، خاصة أنها تقود السيارة في البادية منذ سنوات طويلة.

Source akhbaar24.argaam

