“التحالف” يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيا الحوثية في مأرب (فيديو)

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأربعاء)، عن تدمير دفاع جوي معاد من نوع “سام 6” للميليشيا الحوثية في مأرب.
وأظهر مقطع فيديو نشره التحالف لقطات توثق لحظة تدمير الدفاع الجوي المعادي، وهو عبارة عن مستودع ومنصة إطلاق صواريخ وعربة رادار.
وأكّد التحالف على دعمه عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين من الميليشيا الحوثية الإرهابية.
Source akhbaar24.argaam
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